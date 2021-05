Bordesholm

Die Neubesetzung des Führungspostens wurde zwar kurzfristig ausgeschrieben, mit der Besetzung des Führungspostens vor den Sommerferien rechnete aber niemand. Amtsdirektorin Anja Kühl berichtete aber von einer ganzen Reihe von Bewerbungen, vor gut einer Woche traten dann drei Akteure zum Bewerbungsgespräch in Bordesholm an. Im Rennen um die Nachfolge von Kai Volkmann setzte sich schließlich Patrick Vahle durch.

Neuer Stelleninhaber ist Jurist

Der gebürtige Dithmarscher überzeugte am Dienstag auch die Mitglieder des Amtshauptauschusses. Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurde er mit einstimmigem Beschluss zum Büro leitenden Beamten bestellt. In der gleich danach anschließenden Amtsausschusssitzung stellte er sich gut gelaunt den Bürgermeistern und Vertretern der 14 amtsangehörigen Gemeinden vor. Patrick Vahle studierte in Kiel, Hamburg und Athen Jura und bestand beide Staatsexamen. Rund zehn Jahre arbeitete er in den Jobcentern Kiel und Plön als Leiter der Rechtsabteilung, danach folgte ein einjähriges Engagement als Landesjustiziar. Zuletzt leitete er für ein halbes Jahr das Personalamt der Stadt Schwentinental – und bewarb sich jetzt erfolgreich in Bordesholm.

Vorstellungsgespräch am Geburtstag

„Es hat nicht so gefunkt zwischen uns“, begründete Patrick Vahle die kurzfristige und in beiderseitigem Einvernehmen beendete Anstellung in Schwentinental. Am 10. Mai wurde er in Bordesholm mit zwei Mitbewerbern zum Vorstellungsgespräch eingeladen – mit positivem Ausgang. „Das war genau an meinem Geburtstag, die Entscheidung war das schönste Geburtstagsgeschenk für mich. Und ich freue mich, weiter kommunal tätig sein zu können“, sagte der Jurist, der mit Ehefrau und zwei Kindern im Altern von fünf und sieben Jahren in Bredenbek lebt.

Zweitwichtigste Position übernommen

Patrick Vahle ist Nachfolger von Kai Volkmann, der kürzlich ins Innenministerium nach Kiel wechselte. Volkmann hatte im November 2019 den Posten des Büro leitenden Beamten und damit die nach Amtsdirektorin Anja Kühl zweitwichtigste Position in der Amtsverwaltung übernommen. Der Büdelsdorfer ging jetzt aber nicht im Unfrieden mit Verwaltung oder Politik.

Volkmann war nach eigenen Angaben über eine Ausschreibung gestolpert, die Herausforderung im Bereich Bürgerbegehren/Volksentscheidung habe ihn sehr gereizt. Diese Themen hatte er auch bei seiner vorherigen Position als Leiter der Kommunalaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförder sehr gerne bearbeitet.