Peter Wenners, ehemaliger Schulleiter am Gymnasium Altenholz, hat mit „Handel und Wandel – Lesebuch zur Alltagsgeschichte in Schleswig-Holstein“ ein neues Buch geschrieben. Der 70-Jährige ist im Ruhestand zum Autor geworden. Recherche und Schreibarbeit nehmen pro Werk etwa ein Jahr in Anspruch.