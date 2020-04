Zum 1. Mai übernimmt die Pflegediakonie Hamburg-West/Südholstein die Pflege Lebensnah in Rendsburg. Die Verbindlichkeiten der Pflege Lebensnah, Kritik an der mangelnden Transparenz im Bieterverfahren oder der Kaufpreis wurden bei der Vorstellung der Übernahme nur am Rande gestreift.