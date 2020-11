„Pfoten weg“: So heißt der Verein, mit dem Irmi Wette von Großharrie aus eine weltweite Kampagne zum Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt starten will. Als Vehikel dient der Puppenspielerin ein Theaterstück, mit dem sie in Kitas und Schulen auftritt – und bislang 18000 Kinder erreicht hat.