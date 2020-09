Sören

Laut Gutachten des Büros Kath & Söhne ( Hamdorf) nagen ein wulstiger Lackporling am Stammfuß auf der Südseite sowie auf der Nordseite der tropfende Schillersporling an zwei Stellen. "Diese zersetzen nach und nach den Stamm und die Wurzeln" heißt es im Gutachten des Baumpflegebüros Kath & Söhne, das der Gemeinde seit Juli vorliegt. Die Standsicherheit erwies sich schlechter als gedacht. Dies wurde mit einem Bohrwiderstandsmessgerät ermittelt. Die Vitalität stuft das Büro als eingeschränkt bis stark eingeschränkt ein. "Und die wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit verschlechtern", so das Fazit. Durch einen Schnitt der Krone und aufwändige Messverfahren könnte die Eiche erhalten werden, ihre Standsicherheit könne damit aber nur wenige Jahre noch verlängert werden.

Sören hat die Verkehrssicherungspflicht

In der letzten Gemeindevertretersitzung ist deshalb einstimmig beschlossen worden, den Fällantrag bei der Unteren Naturschutzbehörde in Rendsburg zu stellen. "Ein Rückschnitt ist zwar nochmals möglich, er würde aber genauso viel Kosten verursachen wie die Fällung, die eh irgendwann anstehen würde", machte der Bürgermeister Manfred Christiansen deutlich. Er wie auch sein Stellvertreter Lars Geffert wiesen auf die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde hin. "Wer will diese Verantwortung tragen. der Zeitpunkt fürs Fällen ist jetzt gekommen." Direkt an der Doppeleiche im Ortsteil Sörener Holz steht das Buswartehäuschen. Eine Verlegung der Haltestelle, die von Marc Redmer ins Gespräch gebracht wurde, ist kurz angesprochen, aber nicht weiter verfolgt worden.

Anzeige

Fällung kostet 2500 Euro

"Mein Herz schlägt für diese Eiche", machte Robert Hamann, ehemaliger Gemeindevertreter, in der Debatte deutlich. Er hatte den Baum in den vergangenen Jahren auch gepflegt. "Es gibt noch Luft." Nach seinen Informationen könnte die Standsicherheit acht bis zehn Jahre noch gewährleistet werden. "Das kostet aber dann etwas mehr Geld." Zuletzt wurde 2018 an der Eiche ein Kronenschnitt gemacht. Gut 1800 Euro hatte die Maßnahme gekostet. Die Fällung, die von der Gemeinde nun beschlossen wurde, wird 2500 Euro kosten.

Weitere KN+ Artikel

Gedenkstein an der Eiche

Seit 2003 steht auch der Gedenkstein, der an die Erhebung Schleswig-Holsteins 1848 erinnert, an der Eiche - Vorher hatte er seinen Platz an der Friedenseiche nahe des Bürgerhauses. Diese Eiche musste damals auch gefällt werden, weil sie zu dicht an einem Grundstück gestanden hatte. Bis 2023 will die Gemeinde am Standort in Sörener Holz eine neue Eiche pflanzen. Bei einer Fällung werden je 100 Zentimeter Umfang jeweils eine Ersatzpflanzung von der Unteren Naturschutzbehörde gefordert. Da der bei der Eiche etwa 3,50 Meter beträgt, sind mindestens drei notwendig.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier