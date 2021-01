Im Mai 2017 zerstörte ein Großbrand das Bürger- und Sportzentrum in Flintbek. Nach fast vier Jahren hat sich dort noch nicht viel getan, Kritik kommt immer wieder aus den Reihen der Bürger. Bürgermeister Olaf Plambeck erklärt, wie weit die Planungen sind und wann gebaut wird.

Von Sorka Eixmann