Die Firma Energiequelle (Bremen) will im Frühjahr 2022 fünf Windkraftanlagen in Loop und Schönbek in Betrieb nehmen. Der Antrag wird beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Flintbek bearbeitet. Bürger haben vom 9. Februar bis 9. März die Chance, den Antrag einzusehen.