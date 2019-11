Mit Döntjes in die Vorweihnachtszeit

Kronshagen

Schon vier Stunden vor dem Start hatten sich die gut 20 ehrenamtlichen Helfer von Seniorenbeirat, Feierabendkreis und dem aufgelösten Heimatbund, der die Veranstaltung vor vielen Jahren ins Leben gerufen hatte, in die Vorbereitungen gestürzt. Schmalzbrote wurden wie am Fließband geschmiert, der Punsch erwärmt und der Saal des Bürgerhauses festlich hergerichtet und eingedeckt.

Anekdoten von Rudolf Tarnow

Jung und Alt waren zu „Platt und Punsch“ eingeladen, für zwei Stunden dem Alltag zu entfliehen und den von Musik begleiteten Döntjes aus dem Mecklenburgischen zu folgen. Das Duo em&em gestaltete den Abend. Michael Schmitt hatte Plattdeutsches von Rudolf Tarnow im Gepäck. Martin Kubatzki ergänzte die Anekdoten mit den passenden Stücken. Beim „Sterbefall“ spielte er „My sweet lord“ bei der Anekdote von der Bahnfahrt ließ er den Zug mit „City of New Orlean“ rollen.

Musikalisch von Englisch bis Platt

Ob „Cotton fields“ und „Looking out my backdoor“ von Creedence Clearwater Revival „The Boxer“ von Simon and Garfunkel, die meisten Lieder waren auf englisch. „Ich spreche absolut kein Plattdeutsch“, verriet Kubatzki, singen konnte er es aber doch. Mit Knut Kiesewetter Titeln wie „Freesenhof“ und Wienachten is nich wiet“ holte er auch die Plattschnacker ab.

Gemeinsam in die Vorweihnachtszeit

Am Ende, auch das hat viele Jahre Tradition, wurde gemeinsam gesungen. Wie üblich, die erste Strophe auf hochdeutsch, um sich einzusingen, wie Organisator Ralf Hagemann erzählte, und dann op Platt weiter. Mit „O Dannenboom“ und und der letzten Liedzeile von „All de Johren wedder“: „ Much doch Freden kamen op de heele Welt“ waren dann wohl alle in der Vorweihnachtszeit angekommen.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.