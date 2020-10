Die Fassade der Sporthalle der Landschule an der Eider in Wattenbek ist eingerüstet und in ein Netz eingehüllt. Fassadenplatten hatten sich gelockert und drohten abzufallen. Der Schulhof war aus Sicherheitsgründen von Freitag bis Montag gesperrt. Der Schulverband spricht von einem Baumangel.

Von Frank Scheer