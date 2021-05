Melsdorf

Lego oder Playmobil? Das ist wohl eine der Fragen, die Generationen von Kindern beschäftigt haben. Für Oliver Schaffer war sie schnell entschieden. Schon als Dreijähriger war der ehemalige Kieler mit seinem Vater oft im Zirkus auf dem Wilhelmplatz. Passend zu seiner Begeisterung bekam er zu Weihnachten sein erstes Playmobilset geschenkt.

Aus den ersten Zirkusfiguren wurden im Laufe der Jahre mehr. Zusammen mit seinem Vater baute der heute 42-jährige Hamburger ein Zirkuszelt aus Segelstoff, mit Beleuchtung, bunten Wimpeln und einer Manege, die mit Sägespänen ausgelegt war. Regelmäßig wurden neue Vorstellungen ersonnen. Der „Circus Oliver“ war geboren.

Dass dieser Zirkus ein Schlüssel zu seiner heutigen Passion werden sollte, ahnte er damals nicht. Auch nicht, dass ein Brief, den er als Kind an das Familienunternehmen Geobra Brandstätter in Zirndorf bei Nürnberg schrieb, ihn zum Botschafter der Miniplastikwelt machen würde. Das deutsche Familienunternehmen begann 1974 damit, mit Rittern, Bauarbeitern und Indianern die Kinderzimmer weltweit zu erobern.

50 Ausstellungen mit Playmobil-Figuren

In einer Melsdorfer Lagerhalle sitzt Schaffer neben seinem „Circus Oliver“. Ein paar lebensgroße Playmobilfiguren stehen am Rand. Auf der Fläche neben ihm türmen sich 600 Kisten aus transparentem Plastik, jede mit einem Volumen von 130 Litern. Beschriftet sind sie mit „Drachenland“, „Weltraum“, „Ägypten“, „Römer“ und vielem mehr. „Neben den Figuren lagern hier rund eine Million Einzelteile“, sagt Schaffer. „Damit kreiere ich meine Ausstellungen.“ Die 50. startet in diesem Jahr im Kloster Eberbach im Rheingau. „Insgesamt waren gut fünf Millionen Besucher in meinen Ausstellungen.“

Mit 14 Jahren verpackte Schaffer seinen Zirkus in 15 Kisten und schaffte sie auf den Dachboden. Er lernte tanzen, machte Abitur, wurde Musicaldarsteller, spielte unter anderem in „Mamma Mia“ mit und war auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. „2003 bekam ich überraschend einen Anruf von der Playmobil-Pressesprecherin Gisela Kupiak, die in Speyer eine Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum plante und meinen Brief von früher gefunden hatte.“ Der „Circus Oliver“ sollte Teil der Ausstellung werden.

Schaffer nahm Urlaub, reaktivierte seinen Zirkus – und war wieder mit dem Virus Playmobil infiziert. Die Ausstellung war ein Erfolg, es folgten weitere. 2009 holte sogar der Pariser Louvre seinen Zirkus ins Museum „les arts decorativs“. „Das war schon ein tolles Gefühl“, sagt Schaffer, der heute von seinen Ausstellungen lebt.

Die größte Playmobil-Sammlung der Welt steht in Melsdorf

„Ich bin ein Zwecksammler. Das heißt, ich sammle nicht, um zu besitzen, sondern für die Ausstellungen“, erklärt der Playmobil-Enthusiast. „Ich habe die größte Schausammlung der Welt“, sagt er nicht ohne Stolz. Wenn es aber um die größte Sammlung gehe, dann habe ein Norweger die Nase vorn. „Der hat in seiner Sammlung jedes Set noch originalverpackt.“

Wenn Schaffer bei Sammlern aufkreuzt, um seltene Stücke für seine Ausstellungen zu kaufen, sorgt er manchmal für Kopfschütteln. „Die Packungen sind mir nicht wichtig, die reiße ich auf und schmeiße sie weg, mir geht es um den Inhalt.“ Für den echten Sammler habe ein Set hingegen nur dann einen Wert, wenn es in der unbeschädigten Originalverpackung ist, erklärt er.

Demnächst wird die Playmobil-Ausstellung in Neumünster gezeigt

Allerdings habe auch er schon eine Ausnahme gemacht. In Südkorea hat Playmobil zusammen mit Starbucks acht Figuren herausgegeben, die es tatsächlich nur dort gibt. „Darum gab es einen Riesenhype, teilweise haben die Leute eine ganze Nacht angestanden, um sie zu ergattern.“ Das Set habe es ihm angetan, er habe zwei ergattert, weil er es nicht nur aufbauen, sondern auch originalverpackt besitzen wollte. Ein klein wenig steckt dann doch wohl ein echter Sammler in Schaffer.

Schaffers Hamburger Wohnung ist übrigens bis auf sein Arbeitszimmer playmobilfrei. „Das brauche ich auch“, sagt er, „wenn ich von einem tagelangen Aufbau zurückkomme, dann kann ich die Figuren eine Zeit lang nicht mehr sehen.“ Etwa zehn Ausstellungen kuratiert Schaffer im Jahr.

Bislang hat er noch keine Schau in seiner Heimatstadt aufgebaut. „Ich würde super gerne in Kiel ausstellen“, sagt Schaffer. „Die Geschichte der Stadt oder die Entwicklung der Schifffahrt wären zwei Themen, die mich reizen würden.“ Zumindest in die Nähe hat er es geschafft: Am 18. Juni startet im Museum Tuch und Technik in Neumünster seine Ausstellung „Playmobil Spielgeschichte(n) – Stadthistorie neu inszeniert“.