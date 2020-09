Rendsburg

Zukünftig will der Verein sein Engagement noch ausweiten, dafür sind einige Projekte geplant. „Wenn wir Ehrenamtlern die Möglichkeit geben, mit Kindern zu arbeiten und sich in ihrem Bereich für sie einzusetzen, ist das ein Erfolg für uns“, sagte der Vereinsvorsitzende Marco Neumann.

Vor fünf Jahren, am 8. September 2015, wurde der Verein ins Leben gerufen. Es gab damals Pläne, das Freibad in Rendsburg zu schließen, sagte Holger Müller vom Verein. Er habe sich damals einer Initiative zum Erhalt angeschlossen und nach Möglichkeiten gesucht, die Notwendigkeit des Freibads darzustellen. Daraufhin habe er einen Schwimmkurs im Sommer veranstaltet. Da die Kosten nicht unerheblich waren, wanden sich die Organisatoren an die Aktiv Region. Schon anfangs sei klar gewesen, dass die Aktiv Region nicht dauerhaft das Projekt finanzieren könne. Deshalb wurde der Verein „Plietsch und Stark“ gegründet, sodass auch die Gemeinnützigkeit gegeben war und beispielsweise Spendenbescheinigungen ausgegeben werden können.

600 Kinder lernten in fünf Jahren das Schwimmen

Mittlerweile ist aus dem Schwimmkurs mehr geworden. Rund 600 Kinder hätten in fünf Jahren dadurch das Schwimmen gelernt, sagte Holger Müller. „Schwimmen ist für uns ein sehr wichtiges Thema, denn rund 50 Prozent der Grundschulkinder können nicht schwimmen.“ 2016 kamen zusätzlich Schwimmkurse für Flüchtlingskinder hinzu. Zusätzlich sollen zukünftig Kita-Kinder in Intensivkursen die Möglichkeit bekommen, erste Erfahrungen im Wasser zu sammeln.

Für das kommende Jahr ist eine große Aktion geplant. „Fit für's Schwimmen“ soll über Pfingsten stattfinden. „Im Sommer wird die Schwimmhalle in Rendsburg nicht genutzt, sondern nur das Außenbecken“, sagte Holger Müller. Zwei Wochen lang soll jedoch der Betrieb weiter laufen, sodass täglich von 8 bis 20 Uhr stündliche Kurse stattfinden können. Damit können 180 Kinder jeden Tag einen Intensivkurs machen. Die Mittel und Trainer stehen dafür bereit. Als Schirmherr konnte sogar Ministerpräsident Daniel Günther gewonnen werden. „Eigentlich wollten wir schon dieses Jahr starten, jedoch mussten wir coronabedingt verschieben.“

