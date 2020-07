Langwedel

„Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich hörte, dass wir die Stege so belassen können“, sagte Bürgermeister Markus Heerdegen. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs ( BGH) von 2019, bei dem ein Bürgermeister für tödlichen einen Stegunfall haftbar gemacht wurde, erregte bundesweit Aufsehen. 2019 hieß es, dass Bürgermeister oder Sachbearbeiter in der Kommune über den kommunalen Schadensausgleich persönlich haftbar gemacht werden könnten.

Stegerneuerung wurde gestoppt

In Langwedel war daraufhin geplante Erneuerung der Stege am Pohlsee und am Lustsee im Dezember 2019 kurzfristig gestoppt worden, über den Rückbau wurde diskutiert. Die Stege galten als „bädertypischer Ausbau“. Beide Badestellen sind unbewacht. „Das BGH-Urteil hat den Kommunen das Leben schwer gemacht“, berichtete Müslüm Kara, Jurist vom Amt Nortorfer Land. Nach neuestem Stand gilt das Urteil als Einzelfallentscheidung, die nicht auf alle Badestellen bundesweit übertragbar ist. In Schleswig-Holstein hat die Landesregierung aktuell einen Gesetzentwurf beschlossen, der Badeaufsichten an Badestellen eindeutig regeln soll. Müslüm Kara machte auch klar: Ein minimiertes Haftungsrisiko besteht für die Gemeindevertreter weiterhin.

Die Badestege sollen erneuert werden.

Die Gemeinde will mit einem Experten von der Unfallkasse die Badestellen inspizieren und nach der Begutachtung Sicherheitsvorkehrungen treffen. Dafür sollen Mittel in den Haushalt eingestellt werden. An den ersten heißen Tagen wurden die Stege, wie jedes Jahr, von Schwimmern als Köpper- und Arschbomben-Absprung genutzt. In den vergangenen 40 Jahren waren die Anlagen sicher.

