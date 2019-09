Flintbek

Paul K. wurde laut Polizei zuletzt gegen 19.30 Uhr in Flintbek an der Straße An der Bahn gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten zu keinem Erfolg. Deshalb werden alle Schleswig-Holsteiner gebeten, die Augen nach Paul K. offenzuhalten.

So wird der Vermisste aus Flintbek beschrieben

Der Vermisste aus Flintbek ist etwa 180 cm groß, schlank und Brillenträger. Er dürfte mit einer dunklen Jeans, einer dunkelroten Jacke und blauen Boots bekleidet sein.

Wer hat den 31-Jährigen gesehen?

Auffällig ist sein schleichender und behäbiger Gang, sowie seine leise Sprache. Es könnte sein, dass er nicht auf eine Ansprache reagiert.

Hinweise an die Kripo Kiel

Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hinweise zum Aufenthaltsort von Paul K. aus Flintbek. Wer ihn gesehen hat, soll die Polizei unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 kontaktieren.

