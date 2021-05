Die Aussichten für einen Himmelfahrtsausflug sind nicht rosig: Die Polizei appelliert eindringlich, sich an die Corona-Einschränkungen, vor allem die "Notbremse" in Neumünster zu halten. Zudem soll das Wetter schlecht sein. Mit Gruppentreffen an den Seen in Einfeld und Bordesholm rechnet man nicht.