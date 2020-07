Brügge

„Die Ermittlungen zur Ursache sind noch nicht ganz abgeschlossen“, sagte Sönke Petersen, Sprecher der Polizei Neumünster. Vom einst ältesten Gasthof der Gemeinde, der seit zweieinhalb Jahren leersteht, ist außer Schutt und Asche nichts mehr übrig. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gebe es nicht. „Es gibt eigentlich überhaupt keine Tendenz. Und wenn Sie mich fragen, wird in diesem Fall keine Ursache mehr zu ermitteln sein“, so Petersen. Die Polizei ermittle auch nicht in Richtung Serienbrandstifter. Dafür gebe es keinen Anlass, so der Polizeisprecher.

Drei Reetdachbrände in der Region Bordesholm

In der Region Bordesholm gab es in den letzten zwei Jahren drei Reetdachbrände: Im November 2018 brannte in Brügge eine Kate an der Ecke Dorfstraße/Mühlenberg ab, im März 2019 wurde der Poggenkrog in der Wildhofstraße in Bordesholm Opfer von Flammen und jetzt der Brügger Markt.

Anzeige

Bauantrag im Januar abgelehnt

Eine Kieler Baufirma hatte den Brügger Markt 2018 gekauft und will auf dem Areal einen Komplex mit 15 Eigentumswohnungen bauen. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat auf Nachfrage mitgeteilt, dass der Bauantrag für das geplante Domizil aber am 3. Januar 2020 abgelehnt worden sei. Vor allem Einwände der Denkmalpflegebehörde sind ausschlaggebend gewesen.

Weitere KN+ Artikel

Firma hat Widerspruch eingelegt

Das Kieler Unternehmen hat nach Angaben des Kreises dagegen Widerspruch eingelegt. Eine KN-Anfrage, wie es auf dem Grundstück weitergehen soll, hat die Firma bislang unbeantwortet gelassen. Bürgermeister Werner Kärgel hatte in dieser Woche Kontakt mit der Firma und erhielt die Aussage, dass man am Projekt festhalte. Und: Das Grundstück sei mittlerweile für Aufräumarbeiten freigegeben worden.

Loch im Kirchturm provisorisch abgedichtet

Aus Sicherheitsgründen ist das Areal um den Turm an der Feldsteinkirche, deren Ursprung auf eine 1215 gebaute Kapelle datiert wird, weiterhin mit rot-weißem Absperrband gesichert. Das Loch in der Spitze ist provisorisch verkleidet worden. Küster Jörg Britschin gewährte aber einen Blick in das 42 Meter hohe Bauwerk, das überwiegend aus Eichenbalken besteht.

Glocken sind nicht beschädigt

Es riecht nicht mehr nach Feuer, aber Rußpartikel sind auf dem Boden zu sehen. Die Glocken sind vom Feuer nicht tangiert worden. Aber auf das Geläut muss aus statischen Gründen weiter verzichtet werden. „Da fehlt irgendwas, vor, während und nach den Gottesdiensten“, so Britschin.

Sachverständiger prüft Statik

Das findet Pastor Henry Koop auch. Er macht Hoffnung, dass der Glockensachverständige Ende Juli grünes Licht geben wird. „Insgesamt“, so der Theologe weiter, „haben wir riesiges Glück im Unglück gehabt. Der Herrgott hat seine Hände schützend über Brügge gehalten." Wenn am Brandabend eine andere Windrichtung vorgeherrscht hätte, wären viel mehr Häuser betroffen gewesen. Zudem hätten die großen Linden die Kirche vor Schlimmerem bewahrt.

Sanierung wird Monate dauern

Wie viele Meter Eichbalken im Kirchturm ausgetauscht werden müssen, steht nach Angaben von Architekt Yves Kerschkamp ( Kiel) noch nicht fest: „Reparabel ist alles, wir müssen noch einige Gutachten abwarten.“ Die Sanierung wird einige Monate dauern. Der Turm muss komplett eingerüstet werden. Kerschkamp hofft, dass die Arbeiten im Spätsommer oder Herbst über die Bühne gehen.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier