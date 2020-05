Ein 62-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 318 in Flintbek schwer verletzt. Laut Polizei übersah eine 24-jährige Autofahrerin den Motorradfahrer beim Abbiegen. Der 62-Jährige kam per Rettungswagen in die Kieler Uniklinik.