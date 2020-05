Am 6. Mai kam es zwischen 9 Uhr und 14 Uhr in Flintbek zu einem Unfall bei dem Werbe- und Hinweisschilder beschädigt wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer fuhr die Schilder in Flintbek an?

Polizei sucht Zeugen - Wer fuhr die Schilder in Flintbek an?

Von Oliver Stenzel

Bei dem Unfall in Flintbek in der Straße Rosenberg in Höhe der Hausnummer 10, wurden die Firmenschilder eines Bestattungsunternehmens beschädigt. Des Weiteren wurde das Hinweisschild zum Friedhof in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sucht Zeugen.