Melsdorf

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Melsdorf sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag drangen die Täter zwischen 9 und 14.30 Uhr in das Haus in der Bahnhofsstraße in Melsdorf ein. Sie hatten laut Polizeiangaben eine Nebentür aufgehebelt.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Melsdorf

Alle Wohnräume seien durchsucht worden, so die Polizei. Bargeld und eine Spielekonsole wurden gestohlen.

Zeugen, denen etwas Verdächtiges zur Tatzeit im Bereich der Bahnhofsstraße aufgefallen ist, können sich bei der Polizei Rendsburg melden: Tel. 04331/2080.