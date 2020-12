Neumünster/Rendsburg

Auch in den größeren Städten der Polizeidirektion in Neumünster, Rendsburg und Eckernförde sei es glücklicherweise nicht zu herausragenden Einsatzlagen gekommen. Nach Angaben der Polizeileitstelle waren in der Vorwoche im gleichen Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 472 Einsätze registriert worden.

Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln

Besonders erfreulich sei gewesen, dass kaum Verstöße gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich gemeldet worden seien, so Petersen. „Und wenn, waren diese negativ, es mussten keine Anzeigen gefertigt werden.“