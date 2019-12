Zum zweiten Mal stimmte der Posaunenchor aus Bokhorst in Nortorf mit einem Mitsingkonzert auf dem Marktplatz auf Weihnachten ein. 120 Nortorfer lauschten „Stille Nacht“, „Ratatatam“ und „Let it snow“ in der achtstimmigen Version für Trompete, Tuba, Posaune und Kornett.