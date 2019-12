3000 Euro Spende wird dringend benötigt

Rendsburg

Die Praxis ohne Grenzen in Rendsburg kümmert sich seit etwa sechseinhalb Jahren um eine Erst- und Grundversorgung für Menschen ohne Krankenversicherung. Mittelständler ohne Krankenversicherung werden dort ebenso behandelt wie Menschen ohne berechtigten Aufenthaltsstatus oder Obdachlose.

Rendsburger Martin Lehnhoff spendet 3000 Euro

Doch die Arbeit der Praxis für Menschen ohne Krankenversicherung kostet viel Geld, denn obwohl die Ärzte und Helfer ehrenamtlich arbeiten, fallen Kosten für Medikamente, Facharztuntersuchungen oder Krankenhausbehandlungen an. Die Freude über die Spende von Unternehmensberater Martin Lehnhoff ist daher groß: Mit 3000 Euro unterstützt der Rendsburger die Arbeit der Praxis. „Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, regional zu helfen“, sagt Lehnhoff. „Ich finde die Idee richtig klasse, dass hier Menschen unterstützt werden, die sonst keine gesundheitliche Versorgung bekommen.“

Praxis ohne Grenzen: Zahl der Patienten steigt

In der Praxiskartei stehen mittlerweile 235 Patienten ohne Krankenversicherung. In diesem Jahr konnte hierbei bereits 185 Personen geholfen werden, nachdem es in den Vorjahren etwa 140 waren. Zuweilen kommen auch Patienten in die Praxis, die doch noch krankenversichert sind, aber es selbst nicht wissen. Der ehrenamtliche Teamleiter Dr. Achim Diestelkamp berichtet von zwei Fällen, in denen die Betroffenen doch regulär behandelt werden konnten – bei einem Krebs- und einem Nierenleiden.

Praxis besitzt gutes Netzwerk zu Ärzten und Apothekern

Sechs Ärzte und zehn Helfer versorgen die Patienten ehrenamtlich. Durch ein gutes Netzwerk zu Ärzten, Apothekern und zum örtlichen Krankenhaus können auch schwierige Fälle gelöst werden. Neben der medizinischen Betreuung berät die Praxis auch bei der Wiedererlangung einer Krankenversicherung.

