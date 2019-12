Reizender Abend mit Fleischpreisen

Emkendorf

Die Tische waren spärlich besetzt, Spaß hatten die Teilnehmer trotzdem. „Nachwuchsspieler gibt es gar nicht mehr. Die meisten der Spieler kommen bereits seit Jahren zum Preisskat“, sagte Günter Hohnsbehn von der UWE: Die ältere Generation sei zum Teil nicht mehr mobil genug. Der Preisskat der Wählergemeinschaft kurz nach den Weihnachtstagen sei dennoch ein fester Termin im Veranstaltungskalender.

Zeitweise über 120 Teilnehmer in Emkendorf

Entstanden war das Turnier, bei dem es Fleischpreise zu gewinnen gibt, auch als Event, um Mitglieder zu werben. Aber man wollte auch etwas für die Gemeinschaft machen, erinnert sich Hohnsbehn. Das ist mittlerweile 40 Jahre her. Damals wurde noch beim Gastwirt in Emkendorf gespielt. „Zeitweise waren wir über 120 Teilnehmer. Es gab keine Sitzplätze mehr, es wurde überall gespielt – in der Küche, auf der Treppe und auf dem Boden.

Gespielt wird normalerweise mit drei Mann am Tisch, ein vierter Spieler kommt hinzu, sollte die Anzahl nicht aufgehen, sagte Hohnsbehn. Dann werden zwei Durchgänge mit je 24 Partien gespielt. Damit keiner Schummeln kann, werden die Tische ausgelost. So sind die Chancen gering, dass „drei Kartenhaie“ in der selben Runde sitzen.

Gesprochen wird wenig, die Spieler sind konzentriert

Eine Partie am Freitagabend dauert nicht lange. Alle Teilnehmer sind routiniert. Nach dem Reizen um die verbleibenden zwei Karten, fliegen die Karten innerhalb weniger Sekunden über den Tisch. Gesprochen wird wenig, die Spieler sind hoch konzentriert. „Mit Glück hat das Spiel wenig zu tun. Die Spieler versuchen zu zählen, welche Karten schon gefallen sind und wer noch welchen Trumpf haben könnte“, erläuterte Günter Hohnsbehn. „Das verlangt Können.“

Damit auch jeder Besucher teilnehmen kann, auch wenn er keinen Skat spielt, wird nebenbei geknobelt. Auch hier sind die Regeln simpel, drei Mal drei Würfe mit drei Würfeln, die höchste Augenzahl gewinnt. Die einzige Entscheidung, die ein Spieler trifft, ist, ob er einen besonders guten Wurf als Start für eine neue Reihe an Versuchen nutzt. Entsprechend wird die aktuelle Reihe abgebrochen.

Sabine und Hans-Jürgen Hameister kommen seit Jahren zum Preisskat, auch wenn sie mit der UWE politisch nichts zu tun haben. „Wir kommen wegen der Geselligkeit“, sagte Sabine Hameister. Es sei eine der ersten Gelegenheiten nach den Feiertagen mit den Emkendorfern zusammenzukommen.

