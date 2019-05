„Die Saison ist früh gestartet, jetzt läuft die Spargelernte gut“, lautet das Zwischenresümee von Barbara Ihrck, Inhaberin des Spargelhofs Schäferkate. Der Familienbetrieb baut in Bokel auf 11,5 Hektar das Edelgemüse an und vermarktet es im Hofladen, in Supermärkten und Restaurants in der Region.