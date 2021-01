Bordesholm/Rendsburg

Seit 2021 ist die Firma Prezero aus dem ostwestfälischen Porta Westfalica für den "gelben Müll" im Kreis Rendsburg-Eckernförde zuständig. Das Unternehmen setzte zum Jahreswechsel bundesweit in sechs Landkreisen die Umstellung vom gelben Sack auf die Tonne um. Trotz der Probleme spricht die Firma von einem "gelungenen Start" in Rendsburg-Eckernförde bei den ersten Tonnenleerungen im Januar.

In Flintbek wurden Straßen vergessen

Wolfgang Koske aus Flintbek berichtete, dass die reguläre Abfuhr am Mittwoch im Demenbeck nicht erfolgt sei. "Bei der Hotline hatte ich keinen Erfolg. Ich hatte ein Freizeichen und nach einer Minute kam das Besetztzeichen." Das habe er mehrfach hintereinander gehabt, berichtete er verärgert. Dann sollte man lieber keine Hotline anbieten. Am Donnerstag seien die Tonnen in seiner Straße, aber auch in den vergessenen Nachbarstraßen, geleert worden.

Leitungen waren überlastet

Das Problem mit der Hotline ist bei Prezero bekannt. Pressesprecher Boris Ziegler entschuldigte sich dafür: "In dem Moment sind die Leitungen überlastet." Die betroffenen Bürger sollten in so einem Fall zwei oder drei Stunden später anrufen oder eine E-Mail schreiben. "Die Mitarbeiter, die einen guten Job machen, kümmern sich darum in jedem Fall", so Ziegler.

Auch in Bordesholm gab es Probleme

Auch in Bordesholm sind am Mittwoch einige Straßen vergessen worden. Per E-Mail beschwerte sich ein Bürger über durch Vorgärten fliegende gelbe Säcke - die werden bis Ende Februar noch von den Müllwerkern mit eingesammelt. Unter anderem ist bei der Abfuhr am Mittwoch auch der Hohenheisch übersehen worden. Das berichtete Hans-Jörg Lüth, Aufsichtsratschef der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde (AWR).

AWR sieht Startschuss positiv

Per E-Mail hat er sich beschwert und darauf sei schnell reagiert worden. "Am Donnerstag erfolgte die Abfuhr." Sicherlich gebe es einzelne Schwierigkeiten, bei der Größe des Kreises sei das aber zu erwarten gewesen. Er selbst sieht die Einführung der gelben Tonne sehr positiv. "Die gelbe Tonne ist hygienischer und wird wird am Abfallverhalten einiges ändern."

Ihn ärgere, dass die Probleme einzelner als Maßstab für das ganze Projekt genommen werden. "99 Prozent sind bestimmt zufrieden", meinte er.

Material sollte nicht gepresst werden

Aus Sicht von Lüth ist die 240-Liter-Tonne in den meisten Fällen auch mehr als ausreichend - etliche Haushalten haben diese Befürchtung. "Je nach Materialart passen acht Säcke in eine 240-Liter-Tonne. Handelt es sich um Folien, können es sogar mehr sein. Hat man Dosen dabei, ist es sicherlich weniger", so Ziegler. Wichtig sei vor allem, dass das Material nicht mit Gewalt hinein gepresst wird.

"Ohne Müllpresse gehen acht Säcke nicht in die Tonne"

Diese Aussage bezweifelt allerdings der Verbraucher Hans-Joachim Kollmorgen. Per E-Mail rechnete er vor: Die gelbe Tonne hat ein Nettovolumen von 240 Liter. Ein Müllsack kann 80 Liter aufnehmen - wenn acht in die Tonne sollen, müsste jeder auf 30 Liter komprimiert werden. "Ohne eine Müllpresse ist das nicht möglich." Prezero hat aber angekündigt, jede Anfrage nach mehr Volumen individuell zu prüfen.

Falscher Termin auch in Sören

Zu Schwierigkeiten bei der Abfuhr haben auch falsch angekündigte Termine geführt. "Das ist aber mittlerweile geklärt worden", so Ralph Hohenschurz-Schmidt, Geschäftsführer der AWR. So ist in dieser Woche Dänischenhagen und die Gemeinde Sören im Amt Bordesholm gar nicht angefahren worden.

Der Aufsichtsratschef Lüth rät allen Verbrauchern, die AWR-App mit den Terminen herunterzuladen.

Tonnen sollten früh morgens an die Straße

Prezero-Pressesprecher Ziegler appelliert an die Haushalte, die gelben Tonnen möglichst am frühen Morgen bereits an die Straße zu stellen. Durch neue Routen hätten sich auch die Abfuhrzeiten gegenüber 2020 verändert. Haushalte, in denen die gelben Tonnen nicht abgeholt wurden, rät er, nochmals eine E-Mail zu schreiben.

Die Hotline ist unter Tel. 0800/886 66 66 geschaltet. Die E-Mailadresse lautet: service.nord@prezero.com