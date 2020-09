Sonnenschein, ein traditioneller Richtspruch und leckere Verköstigung: Das Richtfest für den Bau der Wohngenossenschaft Apfelkoppel am Freitagnachmittag in Flintbek stand unter einem guten Stern. Die künftigen Mieter strahlten mit der Sonne um die Wette, in rund einem Jahr soll eingezogen werden.