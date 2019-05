Gnutz

“Die Privatschule Mittelholstein ist stabil und sicher”, erklärte Robert Kerr-Gray aus dem Beirat des Vorstands der Schule. 2011 startete die Privatschule Mittelholstein den Standort in Gnutz im Schulgebäude von 1911. Die Privatschule betreibt auch in Neudorf-Bornstein und Rendsburg jeweils eine Grundschule und in Rendsburg ein Gymnasium. 2016 ging die Privatschule in die Insolvenz. Ein Förderverein übernahm die Trägerschaft. Seitdem arbeiten Geschäftsführer, Schulleitung und Eltern eng zusammen.

Nach einem ersten Einbruch der Schülerzahlen wächst die Schule inzwischen wieder. Aktuell werden an allen Standorten insgesamt 250 Schüler unterrichtet. “Wir hoffen, in den nächsten zwei Jahren über 300 Schüler zu kommen. Wir wollen expandieren”, sagt Robert Kerr-Gray, Vater und Mitglied des Beirats des Vereinsvorstands. Bei steigenden Schülerzahlen wäre sogar eine Zweizügigkeit denkbar. Die Schule finanziert drei Schulbusse, um Kinder aus der Region zu transportieren.

In Gnutz werden aktuell 62 Kinder von fünf Lehrern in vier Klassen unterrichtet, 18 Anmeldungen für die nächste erste Klasse liegen vor. “Wir haben einen stetigen Zulauf”, erklärte Standortleiterin Anja Lemmers erfreut. “Wir leben von der positiven Rückmeldung der Eltern.”

Das Schulkonzept ist immersiv. Mathelehrerin Jana Marklein erläutert, was das für die Kinder bedeutet: Unterrichtet wird in Gnutz jedes Fach zweisprachig auf Deutsch und Englisch, ausgenommen sind davon die einsprachig gegebenen Deutschstunden. Schon Erstklässlern gehen deshalb Wendungen wie “Have a nice day” - hab einen schönen Tag – leicht über die Lippen. Tafelbilder sind schon in der ersten Klasse auf Englisch.

Jede Klasse hat täglich eine Stunde Sport. “Sport fördert die Konzentration und wirkt ausgleichend.” Die Klassen eins und zwei werden jeden Tag fünf Stunden, die Klassen drei und vier jeweils sechs Stunden unterrichtet.

Die Schülerzahl ist auf maximal 20 pro Klasse begrenzt. So haben die Lehrer Zeit, individuell auf die Schüler eingehen. “Es gibt einen Lehrerhocker in jedem Klassenraum”, zeigt Jana Marklein. Mit dem setzt sich der Lehrer zum Schüler an den Tisch und erklärt schwierigen Unterrichtsstoff.

Die ältesten Kita-Kinder aus dem benachbarten Kindergarten sind regelmäßig in den Klassenzimmern zu Gast, um den Schulalltag kennenzulernen. Die Schule bietet Kindern aus der Region Schnuppertage an.

135 Euro pro Monat kostet der Unterricht für das erste Kind, Hefte und Stifte werden von der Schule gestellt. Für Geschwister gibt es einen Nachlass auf das Schulgeld.

Aktuell werden die Kinder bis 15 Uhr betreut und erhalten Hausaufgabenhilfe. “Sollten Eltern Bedarf für längere Betreuungszeiten haben, werden wir versuchen, uns darauf einzustellen” sagt Anja Lemmers. AG-Angebote der Schule am Nachmittag wurden bislang nicht nachgefragt.

