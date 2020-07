Rendsburg

Die rot-weißen Baken vor der KFZ-Zulassungsstelle im Rendsburger Kreishaus sind mittlerweile abgebaut. Lange Warteschlangen gehören der Vergangenheit an. Seit etwa zehn Wochen können Kunden nur noch mit einem Termin Autos ab- und anmelden oder neue Papiere beantragen. „Ab hier nur mit Termin“ ist deutlich auf einer Hinweistafel vor der Tür zu lesen. Mitarbeiter einer Security-Firma bewachen den Eingang. Kunden dürfen erst fünf Minuten vor ihrem Termin in das Gebäude. Was zur Entspannung vor dem Eingangsbereich geführt hat, sorgt jedoch für neue Probleme. So berichten mehrere Leser, dass es nicht möglich war, für die Abmeldung eines alten Fahrzeugs und die gleichzeitige Zulassung eines neuen Fahrzeugs am Standort Rendsburg einen einzigen Termin zu beiden Vorgängen zu bekommen. „Ich musste für die Abmeldung nach Hohenwehstedt und für die Zulassung einen Tag später nach Rendsburg“, berichtet ein Leser aus dem Süden des Kreises. Vor dem Hintergrund, dass man die Kontakte zu anderen Personen derzeit auf ein Minimum beschränken soll, hat der Betroffene kein Verständnis dafür, wie die Terminvergabe in der Praxis laufe.

Ein Termin für mehrere Anliegen

Im Kreishaus kennt man das Problem. Und eigentlich habe man bei der Einführung der neuen Software zur Terminvergabe über die Internetseite des Kreises bereits berücksichtigt, dass Kunden gleich wegen mehrerer Anliegen in die Zulassungsstelle kommen. „Es besteht die Möglichkeit, mehrere Anliegen in einem Termin zu erledigen“, erklärt Lukas Habermann vom Fachdienst Kommunales und Ordnung. „Bei der Terminreservierung sind die jeweiligen Anliegen anzugeben, da unterschiedliche Bearbeitungszeiträume in Anspruch genommen werden. Es ist daher unproblematisch, sowohl eine Abmeldung als auch eine Anmeldung zeitgleich durchzuführen“, so Habermann. In der Tat: Bei der Terminvereinbarung lassen sich problemlos mehrere Gründe angeben. Die Datenbank des Kreises errechnet dann, wann ein Termin für diese Vorhaben möglich ist. Aber: Am Donnerstag war es zum Beispiel nicht möglich, einen einzigen Termin für die Aktionen „Abmelden“ und „Erstmalige Zulassung eines fabrikneuen Fahrzeugs“ zu buchen. „Leider keine Termine vorhanden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal“, hieß es auf der Internetseite. Für die Aktionen „Abmelden“ und „Ausstellen einer Feinstaubplakette“ dagegen, hat das System kurz darauf mehrere Termine ab Mitte Juli angeboten. In der Zulassungsstelle verweist man auf die begrenzte Terminkapazität der Mitarbeiter. „Daher kann es vorkommen, dass eine Terminvergabe deshalb gelegentlich nicht möglich ist“, erklärt Lukas Habermann.

Kein Handel mit Terminen mehr

Unterdessen hat die Kreisverwaltung dem Handel mit Terminen einen Riegel vorgeschoben. Denn: In den ersten Wochen nach der Einführung der Terminvergabe waren gebuchte Termine bei der Zulassungsbehörde immer wieder gegen Geld im Internet angeboten worden. „Das ist weder in Ihrem noch in unserem Interesse“, heißt es jetzt auf der Internetseite des Kreises. Seit etwa zwei Wochen werden die Namen von denjenigen, die den Termin buchen mit denjenigen, die dann erscheinen, abgeglichen. „Bitte geben Sie bei der Buchung des Termins die Person an, die den Termin auch wahrnimmt“, fordert der Kreis. Mittlerweile werden alle Personen abgewiesen, deren Name nicht mit der Buchung übereinstimmt. Vollmachten würden nur akzeptiert, wenn bei der Buchung der Name des Halters angegeben wird und diese Person die Vollmacht ausstellt.

Zulassungszahlen steigen wieder

Insgesamt hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde vier Zulassungsstellen: in Rendsburg, Eckernförde, Altenholz und Hohenwestedt. Am Standort in Rendsburg wird zwischen Privatkunden und gewerblichen Kunden wie Zulassungsdiensten und Autohäusern unterschieden – Termine werden gesondert vergeben. Nach der Schließung der Kreisverwaltung zu Beginn der Corona-Krise stand die Zulassungsbehörde zeitweise nur noch für Personen der kritischen Infrastruktur wie Ärzte und Pfleger offen. Weil sich die Anliegen von mehr und mehr Kunden stauten und viele über die zeitweise überlastete telefonische Erreichbarkeit beschwerten, hat der Kreis die elektronische Terminvergabe eingeführt. Ob sich das System auf Dauer bewährt, muss sich noch zeigen. Experten gehen für die kommenden Wochen von einer Zunahme der Zulassungszahlen aus. Nach einem drastischen Rückgang der Autoverkäufe seit Mitte Februar durch die Corona-Pandemie ziehen die Verkäufe und damit auch die Zulassungen deutschlandweit wieder an. Auch hatten Betriebe mit mangelnder Auslastung teilweise ihre Flotten stillgelegt, um Kosten zu sparen.

