Der geplante Seniorenpark auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Klemm ist neben dem Ortskern das zentrale Bauprojekt in Kronshagen. Dort will ein Investor Wohnraum für ältere Kronshagener schaffen. Offen ist noch die Frage, wie groß der Anteil an sozialem Wohnraum in der Anlage sein soll.