Über Jahrhunderte ist das Bordesholmer Haus der vorherrschende Typ zwischen Kiel und Bordesholm gewesen. Mittlerweile spielt das Bauernhaus eine untergeordnete Rolle - das soll sich ändern. Manfred Christiansen, Bürgermeister in Sören, wird seine Projektidee am Donnerstag in Bordesholm vorstellen.