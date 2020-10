Rendsburg

Was hat die Suchaktion in Rendsburg gebracht? Das will die Polizei am Donnerstag klären. Am Mittwoch hatten etwa 20 Beamte aus Mordkommission und der ersten Einsatzhundertschaft aus Eutin ab 10 Uhr den Altstädter Friedhof an der Hollesenstraße in Rendsburg abgesucht. Unter anderem fahndeten die Ermittler nach dem Smartphone von Leyhan Veith. Die 40-Jährige wurde Ende September gewaltsam getötet.

Die Suche mit Metalldetektoren brachte zwar nicht das Samsung Galaxy A20s in auffallend roter Farbe zum Vorschein, dafür stellte die Polizei andere Gegenstände sicher, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Welche Gegenstände sichergestellt wurden, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Suche auf Friedhof nach Hinweisen aus den Ermittlungen

Die Suche auf dem Friedhof in Rendsburg, der gegenüber der Wohnung des 40-jährigen Opfers liegt, hatte sich aus Hinweisen aus dem bisherigen Ermittlungsvorgang ergeben, sagte Matthias Arends von der Polizeidirektion Kiel am Mittwoch.

Für die Ermittler sei nicht auszuschließen, dass der Täter das Handy an sich genommen und anschließend entsorgt habe. Möglich wäre aber auch, dass unbeteiligte Personen das Smartphone gefunden und mitgenommen hätten.

Die Kriminalpolizei bittet daher mögliche Finder eines solchen Samsung-Smartphones darum, sich unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Die Staatsanwaltschaft Kiel lobt eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für die Ermittlung oder Ergreifung des Täters sowie für die Herbeischaffung des von der Getöteten genutzten Mobiltelefons aus.

Polizei sucht Menschen, die Kontakt zu Leyhan Veith hatten

Weiterhin werden Zeugen gesucht, die auffällige Beobachtungen im Zeitraum von Freitag, den 25.09.2020, früher Nachmittag, bis Montag, 28.09. im Umfeld der Wohnung in der Hollesenstraße 37 in Rendsburg gemacht haben.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft suchen darüber hinaus nach Personen, die in direktem Kontakt zu Leiyan Feim Veith standen. Sie fragen, wer seit dem 24. September Kontakt (persönlich, telefonisch, über das Internet oder Messenger-Dienste) zu ihr hatte und noch nicht von den Ermittlern angesprochen wurde. Gleichzeitig werden Personen gesucht, die ab besagtem Freitag versucht haben, Kontakt zu ihr herzustellen.

