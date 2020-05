Nortorfer Sparclub bestohlen?

Rendsburg

Ein 35-jähriger Mann aus Nortorf ist vor dem Rendsburger Schöffengericht wegen Unterschlagung angeklagt. Ihm wurde zunächst vorgeworfen, zwischen 2016 und 2018 in 136 Fällen insgesamt 190.000 Euro aus der Kasse eines Nortorfer Sparclubs entwendet zu haben. Dieser Vorwurf ließ sich vor Gericht nicht erhärten.

Geständnis für einen Teil der Taten

Während des ersten Verhandlungstages am Dienstag gestand der Mann lediglich einen Teil der Taten. Zwischen Anfang und Mitte 2018 habe er etwa 65.000 Euro entwendet. Damit habe er seine Spielsucht finanziert. Mit jeweils etwa 8000 bis 10.000 Euro sei er nach Kiel in eine Spielbank gefahren und habe das Geld dort beim Roulette verloren. Erst Ende 2018 habe er sich seine Sucht eingestanden und sei in eine Therapie gegangen. Dabei habe er immer angst vor dem "Tag X" gehabt, dem Tag am Ende eines Jahres, an dem die etwa 120 Nortorfer Sparer eigentlich ihr Geld ausgezahlt bekommen. Der Termin platzte schließlich und die Sparer wurden vertröstet. Mindestens drei von ihnen erwirken rechtsgültige Titel gegen den jungen Mann. Durch den Verkauf von Immobilien - ein Großteil des Familienerbes - sei es ihm gelungen allen Sparern ihr Geld Anfang 2019 auszuzahlen.

Neue Papiere von der Zulassungsstelle

Unter Tränen erzählte der Mann, wie er Anfang 2019 zunächst versuchte habe, das Geld für die Sparer wieder aufzutreiben und dafür einen Traktor und einen Transporter verkaufte, für die sein Bruder beziehungsweise eine Bank eigentlich die Papiere hatten. Eine Aktion, die ihm zusätzlich den Vorwurf der "falsche Versicherung an Eides statt" einbrachte. Denn: Bei der Zulassungsstelle in Rendsburg hatte er sich für den Verkauf der Fahrzeuge neue Papiere besorgt.

Prozess wird fortgesetzt

Obwohl Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf ein schnelles Ende des Prozesses drängten und eine Freiheitsstrafe auf Bewährung ins Spiel brachten, will das Gericht die Vorgänge im Nortorfer Sparclub aufklären. Am kommenden Dienstag soll der Prozess fortgesetzt werden. Dann will das Gericht die Ex-Frau des Angeklagten sowie seinen Bruder als Zeugen anhören. Der Grund: Im Zuge der Verhandlung zeigte sich, dass sich die Aussagen des Angeklagten und die Aussagen der Zeugen bei der Polizei erheblich widersprechen. "Auch wenn es Arbeit macht, wir klären das hier auf", so die vorsitzende Richterin. "Es ist unser Job."

