Mühbrook

Der bislang einzige Pumptrack in Norddeutschland zieht generationsübergreifend jede Menge Nutzer an, die mit Inlinern, Skateboards, Rollern oder BMX-Rädern das Asphaltoval befahren. Vor allem an den Wochenenden ist aktuell viel los. „Es sind sehr viele Hamburger darunter, und oft werden die in der Coronakrise nötigen Abstände nicht eingehalten“, berichtete Bürgermeister Wulf Klüver in der jüngsten Gemeindevertretersitzung vor rund einem Dutzend Zuhörern.

Bürgermeister spricht von Beratungsresistenz

Sprechen Dorfbewohner die Akteure deswegen auf der Bahn an, werden sie oft ignoriert – oder ernten drastische Reaktionen. „Da wird einem auch ins Gesicht gespuckt. Von daher ist es unzumutbar, wenn unsere Leute dort hingehen und die Nutzung regeln sollen“, sagte der Bau- und Umweltausschussvorsitzende Michael Junge-Bergner. Der Bürgermeister sprach von einer „manchmal sehr heftigen Beratungsresistenz“ der Nutzer. Weiter schilderte er Probleme mit hinterlassenem Müll, wildem Parken unter anderem von Wohnmobilien und fehlenden Toiletten.

Alexandra Fey machte zudem deutlich, dass der Unterstand und der Spielplatz zwischen dem Pumptrack und der Kita in der reetgedeckten Alten Schule oft von Jugendlichen besetzt ist. „Von dort dröhnt manchmal auch laute Techno-Musik“, erzählte die Kitaleiterin. Ihr Vorschlag, das Spielplatzareal mit einem Schild für Kinder bis zwölf Jahren auszuweisen, fand die Zustimmung des Gremiums. Beschlossen wurde zudem die Aufstellung einer Miet-Toilette und eines größeren Müllbehälters mit Deckel.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Amt Bordesholm soll Ordnungskraft entsenden

Länger wurde über das Für und Wider von Ordnungskräften aus dem Dorf diskutiert. Hauke Klüver, bürgerliches Ausschussmitglied und Polizist von Beruf, warnte vor diesem Schritt: „Wenn Mühbrooker Auto-Kennzeichen notieren oder abfotografieren, können sie bei Verfahren große Probleme bekommen.“ Das Gremium einigte sich schließlich darauf, das Amt Bordesholm um Entsendung ihrer Ordnungskraft zu bitten.

Zudem soll aus den Reihen der Elterninitiative, die vor einigen Jahren den Bau des Pumptracks angeschoben hatte, ein Arbeitskreis gebildet werden. Dort soll über weitere Ideen beraten werden.

Die Gemeindevertretung setzt aber auch auf den Faktor Zeit. „Aktuell sind wegen der Corona-Beschränkungen viele Funparks und ähnliche Freizeiteinrichtungen geschlossen, nach und nach werden die aber wieder öffnen“, ist Bürgermeister Klüver überzeugt.

In Nortorf soll zudem noch in diesem Jahr ein weiterer Pumptrack gebaut werden. In Itzehoe und einer Gemeinde bei Barmstedt gibt es Interesse, Vertreter beider Kommunen hatten sich die Mühbrooker Anlage angesehen. Klüver: „Es wäre schön, wenn wir unser Alleinstellungsmerkmal verlieren.“