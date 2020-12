Das Verkaufsverbot von Raketen und Böllern sorgt bei Besitzern von Reetdachhäusern in Bordesholm und den Umlandgemeinden für gute Laune. Mit der Einrichtung von Abbrennverbotszonen in einigen Orten will die Amtsverwaltung die Brandgefahr für Strohdächer auch über die Coronakrise hinaus senken.