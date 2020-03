Landrat Rolf-Oliver Schwemer schließt das erst kürzlich eröffnete Abstrichzentrum für Corona-Tests des Kreises Rendsburg-Eckernförde wieder. Hintergrund ist, dass die Kassenärztliche Vereinigung selbst ein Diagnostisches Zentrum in Rendsburg eröffnet. Es geht voraussichtlich am 2. April in Betrieb.