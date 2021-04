Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat einen 19-jährigen Quarantänebrecher, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, am Sonnabend durch die Polizei festnehmen lassen und in den "Quarantäne-Knast" nach Moltsfelde in Neumünster bringen lassen. Dort sitzt bereits eine Person aus Kiel ein.