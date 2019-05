Quarnbek, Strohbrück

Ruhig stehen die beiden Zwölfährigen da, die Augen geschlossen, der Wind weht leicht über den Rasenplatz. Die Mädchen atmen tief durch, blicken dann konzentriert nach vorne und spannen ihre Bögen. Im nächsten Moment treffen die Pfeile die Zielscheibe.

„Wir wollten schon erste und zweite werden, hätten aber nicht gedacht, dass das klappt“, erzählt Anna mit Blick auf die erste Teilnahme der beiden an einer deutschen Meisterschaft im März. „In der zweiten Runde habe ich dann gemerkt, dass das klappt.“ Bereits in der ersten Runde habe Sarah einen Vorsprung gehabt.

60 Mal wird auf die 18 Meter entfernte Zielscheibe geschossen

Die Teilnehmerinnen in der Altersklasse U12 müssen zwei Runden mit je zehn sogenannten „Passen“, bei denen jeweils drei Pfeile geschossen werden, durchlaufen. Insgesamt schießt jeder Teilnehmer 60 Mal auf die 18 Meter entfernte Zielscheibe. „Die Gesamtpunktzahl aus beiden Runden zählt, es gibt also kein Finalschießen wie etwa bei Olympia“, erklärt Trainer Andre Bock vom Verein SV Fortuna Stampe.

Die deutsche Meisterschaft im sächsischen Kleinleipisch wurde vom Deutschen Bogensport-Verband (DBSV) ausgerichtet. Dieser ist neben dem Deutschen Schützenbund (DSB) der zweite bundesweite Verband für das Bogenschießen. Bei dem Wettkampf schafften es nicht nur Sarah mit dem ersten und Anna mit dem zweiten Platz auf das Treppchen, in anderen Klassen holten Mitglieder des SV Fortuna eine Gold- sowie eine Bronze-Medaille.

Seit zwei Jahren sind Sarah und Anna in der Bogensparte des SV Fortuna aktiv. Über den Sport haben sie sich kennengelernt. Zweimal pro Woche trainieren die Mädchen für zweieinhalb Stunden – im Sommer auf dem Bogenplatz beim Vereinsheim in Strohbrück, im Winter in der Sporthalle.

32 Mitglieder hat die Bogensparte des SV Fortuna Stampe

„Der Sport ist in Schleswig-Holstein nicht so weit verbreitet“, sagt Andre Bock. „Man muss zunächst einen Verein finden, der Bogenschießen anbietet.“ 32 Mitglieder habe die Bogensparte des Vereins derzeit. „Nicht alle schießen auf Leistung, wir haben auch zunehmend Freizeitschützen.“

Beim Training wird Sicherheit groß geschrieben. Die eigenen Pfeile werden erst aus den Zielscheiben zurückgeholt, wenn alle Schützen ihre Pfeile verschossen haben. Niemand tritt vorher über die gepflasterte Schießlinie, die deutlich im Rasen erkennbar ist. „Die Spitzen können teils mörderisch sein“, so Andre Bock.

Bogenschießen muss Spaß machen

Neben der Sicherheit sei beim Training noch etwas anderes relevant: „Das Umfeld ist wichtig. Wenn man keinen Spaß hat, dann läuft das auch nicht“, sagt der Trainer. Die Mädchen stimmen ihm in einer kleinen Trainingspause bei Getränken und Keksen zu. „Besonders Spaß macht es, mit Anna und den Jungs zu schießen. Je mehr man übt, desto mehr bekommt man hin“, so Sarah. „Mir macht alles am Bogenschießen Spaß, aber die Wettkämpfe sind am besten“, findet Anna.

„Sarah und ich sind beide ehrgeizig, wir wollen uns mit anderen messen.“ Ein langfristiges Ziel haben sie sich bereits gesteckt: „Wir würden gerne irgendwann zu Olympia. Aber da schießt man eigentlich mit Visier, wir schießen ja ohne“, so Anna.

