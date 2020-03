Einkaufshilfe in Zeiten von Corona

Quarnbek

"Wir wollen grundsätzlich älteren Gemeindebewohnern das Getummel in den Supermärkten ersparen", sagt Quarnbeks Bürgermeister Klaus Langer zur Idee der Einkaufshilfe. Er habe zwar schon von Unterstützungen in der unmittelbaren Nachbarschaft gehört, "aber wir sind eine Gemeinde mit mehreren Ortsteilen", sagt Langer. Da könnte die Organisation von notwendigen Besorgungen für den einen oder anderen schwierig werden. "Deshalb hat sich die Gemeinde entschlossen, diesen Service anzubieten", sagt Langer.

Entscheidung der Gemeindevertretung per Mail

Wie in Zeiten von Corona nicht anders möglich, verständigten sich die Mitglieder der Gemeindevertretung per Mail einstimmig auf die Einrichtung des Angebots. Ein entsprechender Beschluss werde dann nachgeholt, sagt Langer. Denn mit Sabine Kuckel-Marxen und Katy Delmich übernehmen zwei Frauen den Service, die sonst das Essen für Kita, Grundschule und Betreute Grundschule besorgt und verteilt haben. Man wolle beide auch in dieser Phase beschäftigen, sagt Langer.

Er hat für beide Ausweise angefertigt, weil dieser Tage Berichte von Betrügern öffentlich wurden, die Initiativen wie Nachbarschaftshilfen für ihre Zwecke ausnutzen. "Die beiden Ausweise zeigen, dass die Gemeinde diesen Service autorisiert hat", sagt Langer. Wer Unterstützung benötigt, soll sich bei ihm unter Tel. 04340/402714 melden. Er übernimmt dann die Koordination.

Unterstützungstelefon in Achterwehr

Auch in Achterwehr ist eine Nachbarschaftshilfe eingerichtet worden. Informationen von Jugendlichen wurden dazu von Jugendlichen in jedem Haushalt verteilt. Wer Hilfe anbieten möchte oder diese benötigt, kann sich in Achterwehr unter Tel. 04340/4889994, 0176/61127372 oder 0176/20431975 melden (täglich außer donnerstags 9 bis 12 Uhr). Ebenso wurde unter WirSindAchterwehr@gmail.com eine E-Mail-Adresse zu diesem Zweck eingerichtet.

Für den Ortsteil ist bei einem Unterstützungsangebot oder der Suche danach Beate Marxen die Ansprechpartnerin. Sie ist unter Tel. 04340/8507 oder 0162/9039200 sowie per Mail unter beatemarxen@web.de zu erreichen.

