An Heiligabend wird der Andrang in der Schmalsteder Mühle am größten sein. „Die Leute stehen dann Schlange, ganze Familien kommen vorbei und suchen sich ihren Karpfen aus“, erzählt Dirk Mordhorst. Für Nachschub im historischen Mühlenteich von Schmalstede hat der Betreiber bereits gesorgt.