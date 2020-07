Die seit Anfang des Jahres auf der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal installierten neuen Blitzer haben bereits 33.822 Verstöße registriert. In den ersten sechs Monaten waren alleine 33.711 Fahrzeuge zu schnell unterwegs, wie das Verkehrsministerium am Montag in Kiel mitteilte.