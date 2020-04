In normalen Zeiten gehört an Ostern in vielen Pflegeheimen der Besuch der Angehörigen zum festen Feiertagsablauf. Doch die durch Corona bedingten Beschränkungen lassen dies derzeit nicht zu. Die Frauen Union Kronshagen wollte den Bewohnern des DSW-Pflegezentrums daher eine kleine Freude machen.