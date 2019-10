Rendsburg

Ein Pizzabote ist am Freitagabend in Rendsburg überfallen worden. Der 41-jährige war in die Liegnitzer Straße in Rendsburg gerufen und dort von einem maskierten Mann angesprochen worden. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Unbekannte die Herausgabe der Geldbörse und flüchtete anschließend mit der Beute, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Der Pizzabote blieb unverletzt. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Dieser wurde allerdings am Sonnabend wieder entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Der mutmaßliche Täter hat eine normale Statur und dunkelblonde Haare. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einer grünen Jacke.