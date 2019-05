Wattenbek

Da die Kündigung zum 31. Dezember 2018 nicht fristgerecht zugestellt worden war, kann Petra Steffens in diesem Jahr ihre Kultur- und Festveranstaltungen noch anbieten. Für viel Gesprächsstoff und Kritik hatte die Vorgehensweise der Gemeinde in der Öffentlichkeit gesorgt. Vor allem, dass kein einziger Vertreter vorab mit ihr über die anstehende Kündigung gesprochen und sie davon durch das Kündigungsschreiben erfahren hatte, war Stein des Anstoßes. Der ehemalige Grundschullehrer Siegfried Brettschneider hatte eine Petition für eine Verlängerung des Pachtvertrags initiiert, die mittlerweile von 500 Menschen unterzeichnet worden ist.

Mitte April verhandelte Wattenbek mit Petra Steffens

Aufgrund des öffentlichen Drucks hatte sich die Gemeindevertretung im März darauf verständigt, vor einer neuen Ausschreibung mit Petra Steffens über eine Fortführung des Engagements zu neuen Bedingungen zu verhandeln. Das Gespräch wurde Mitte April geführt. "Wir haben ein faires Angebot gemacht", so Bürgermeister Oliver Kruse. Am Montag in dieser Woche habe er sie nochmals wegen einer Entscheidung angerufen. "Sie möchte nicht mehr", gab er am Dienstag in der Sitzung der Gemeindevertretung bekannt. "Es ist schade, dass sie aufhört. Ihre Entscheidung kann ich nachvollziehen." Weitere Details sagte er nicht.

Liebe zur Räucherkate wurde ihr genommen

Petra Steffens wollte ihren Schritt, die Kündigung nun doch anzunehmen, auch nicht kommentieren. "Durch die aufwühlende Zeit ist mir die Freude und Liebe zur Kate etwas genommen worden", sagte sie dann doch. Die Gemeinde habe sie weiterhin gewollt. "Aber für mich ist die Annahme der Kündigung jetzt eine klare Linie." Bis Ende des Jahres werde sie das kulturelle Angebot mit Herzblut anbieten - und alle Unterstützer könnte sie noch damit unterstützen, mal vorbei zu schauen. Gemeindechef Oliver Kruse kündigte an, dass auch die Gemeinde noch ein oder zwei Sitzungen bei ihr abhalten werde. Die Arbeitsgruppe Räucherkate werde in den nächsten Monaten die neue Ausschreibung vorbereiten.

Vielleicht veröffentlicht Pächterin ein Buch

Nach dem Ende ihres Räucherkaten-Engagements will Petra Steffens die Region Bordesholm verlassen und 2020 nach Hamburg ziehen - ihre Kinder und viele Freunde aus Künstlerkreisen wohnen dort. Eventuell wird doch noch mal ein Kapitel Räucherkate aufgeschlagen. "Ich überlege, ob ich meine Erlebnisse mit Künstlern und Gästen aus 15 Jahren als Buch veröffentliche." Der Titel steht auch schon fest: Erinnerungen an die Kate.

