Bordesholm

In seinen 60. Geburtstag hat Ralf Stegner im Zug hineingefeiert. "Ich war auf der Heimreise aus Potsdam von einer der Regionalkonferenzen", verriet er bei der Pflanzaktion in seiner Heimatgemeinde Bordesholm. 20 von 23 dieser Vorstellungsrunden, in denen sich Stegner zusammen mit Gesine Schwan für den SP...