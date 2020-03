Bei einem Einbruch in die Regenbogenschule Strohbrück ist in der Nacht zu Dienstag viel kaputtgegangen. Schulleiterin Sabine Simon hatte morgens bemerkt, dass Türen und Schränke in der Schule aufgebrochen waren. Es ist der dritte Einbruch in ihrer Zeit als Rektorin. Das Unbehagen wächst.