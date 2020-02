Zum 1. August tritt die Kita-Reform in Kraft. Bei Eltern und Gemeinden herrscht Unsicherheit über die Auswirkungen in der Praxis. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde sieht auch Nachholbedarf bei der Reform, besonders in puncto finanzielle Entlastung der Kommunen. Anlass zur Panik gebe es aber nicht.