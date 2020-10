Rendsburg

Gegen 14.20 Uhr kam es am Donnerstag zu dem Raubüberfall auf die Tankstelle in der Kieler Straße in Rendsburg. Eine männliche Person, komplett in Schwarz gekleidet und mit schwarzem Tuch vor dem Gesicht betrat nach Polizeiangaben die Tankstelle, in der sich zu diesem Zeitpunkt zwei Angestellte in den Geschäftsräumen aufhielten. Kunden war laut Polizei nicht in der Tankstelle.

Der Täter habe eine schwarze Schusswaffe in seiner Hand gehalten und von den Angestellten Geld sowie Zigaretten gefordert. Die Angestellten händigten dem Täter das Münzgeld aus der Kasse sowie diverse Zigarettenstangen aus. Nachdem der Täter die Sachen und das Geld in seinem Rucksack verstaut hatte, lief er laut Polizeibericht aus den Geschäftsräumen und dann vermutlich weiter in Richtung Bahnhof. Eine Sofortfahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Anzeige

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen für Raubüberfall in Rendsburg

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, vermutlich unter 20 Jahre alt, sprach Deutsch ohne Akzent, schlanke Figur, bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke mit blauer Fütterung in der Kapuze, schwarze Jeanshose, schwarze Handschuhe, dunkelgraue Schuhe mit weißen Schnürsenkeln. Er hatte einen weißen Rucksack mit neongrünen Anteilen dabei.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die im Bereich der Tankstelle in der Kieler Straße zur angegebenen Tatzeit Beobachtungen machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Tel. 04331/208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.