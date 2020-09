Mit „Raue Natur des Nordens“ eröffnet die Galerie für aktuelle Kunst in Achterwehr, Inspektor-Weimer-Weg 19, am Freitag eine neue Ausstellung. Aquarelle norwegischer Landschaften, Skizzen und Aktzeichnungen des 2012 in Husum gestorbenen Künstlers Franz Kottmeier stehen dabei im Fokus.