Am Montag wurden mit Beginn der Schulzeit in der Grund- und Gemeinschaftsschule Schacht-Audorf mehrere Beschädigungen in einem Schultrakt festgestellt. In diesem Trakt finden derzeit Sanierungsarbeiten statt, daher ist er für den Schulbetrieb gesperrt. Die unbekannten Täter fanden nach Polizeiangaben diverse Eimer mit Farbe sowie Eimer mit Teppichkleber vor und schütteten diese in dem Gebäude aus, so auch auf die neu verlegten Teppichböden. Des Weiteren wurden Fenster und Wände mit Farbe und Teppichkleber beschmiert. Die entstandenen Schäden werden auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Auch an Schulen in Rendsburg kam es an dem vergangenen Wochenende zu Beschädigungen. So wurden Holzbänke an der Grundschule Mastbrook zerschnitten und an der Christian-Timm-Schule wurde die Tür zum Innenhof aufgebrochen.

Wer kann Abgaben zu den Sachbeschädigungen machen?

Derzeit wird geprüft, ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel. 04331/208450.

Von KN-online