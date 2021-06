Bordesholm

Der Förderbedarf an der Lindenschule ist hoch, berichtete Schulleiterin Christiane Steffen in der jüngsten Sitzung des Schulverbands-Finanzausschusses. Gleich drei Förderzentren in der Grundschule kümmern sich um die 26 Jungen und Mädchen mit anerkanntem Förderbedarf. Zusätzlich ist die Schule mit gut 300 Erst- bis Viertklässlern Standort des Basiszentrums Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für Kinder mit Migrationshintergrund. Zudem laufen dort Sprachintensivkurse für Kindergartenkinder des Schulverbandes Bordesholm, die nach den Sommerferien in die Grundschulen kommen.

Raumnot sorgt für Draußenunterricht

Damit nicht genug: Benötigt werden auch Gruppenräume für die regulären Klassen. „Dort wird viel differenziert gearbeitet, der Raum ist wichtig, er ist für uns der dritte Pädagoge“, erläuterte Christiane Steffen. Auch die Schulsozialarbeit benötigt ein Büro als Anlaufstelle, es fehlen Räume für Elterngespräche und die Lehrerausbildung. „Wir haben aktuell Glück mit dem Wetter, da können wir mit den Kindern viel draußen machen.“

Medienraum wird neuer Klassenraum

Ein erster Schritt in ein neues Raumprogramm kann nach den Worten von Manfred Christiansen, Finanzausschussvorsitzender und Schulverbandsvorsteher, mit Bordmitteln finanziert werden. Dabei geht es um den Umbau des nicht mehr benötigten Medienraums, der in früheren Realschulzeiten als Physikraum genutzt wurde. Davon zeugt noch das vorhandene historische Schulmobiliar.

Dort könnte nach dem Sommer die Klasse 3c einziehen, die aktuell in beengten Räumlichkeiten unter dem Dach lernen muss. „Wir haben hier maximal 48 Quadratmeter zur Verfügung, das ist in Zeiten der Coronakrise alles andere als optimal“, erklärte Klassenlehrer Daniel Loick.

Schulsozialarbeit zieht in die Umkleide

Der Umbau des Medienraumes schlägt mit 14.000 bis 20.000 Euro zu Buche, das Geld kommt aus Einsparungen des Schulverbandes an anderer Stelle. Der dann verfügbare Klassenraum wird zum Gruppenraum. Weiter peilt die Lindenschule den Umbau von nicht mehr benötigten Umkleidekabinen an der Sporthalle an. Dort soll unter anderem die Schulsozialarbeit einziehen. Dieses Umbauprojekt könnte im kommenden Jahr starten. Bis dahin nutzen die Akteure Doppelbesetzungsmöglichkeiten, wie Christiane Steffen es formulierte. „Ich bin ja fast froh, dass wir im nächsten Schuljahr keine zusätzlichen Schulklassen unterbringen müssen.“