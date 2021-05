Quarnbek

Mintgrün und optisch ein wenig gewöhnungsbedürftig sind der Anbau für den Klassenraum und die neue Mensa von außen gestaltet. Innen überwiegt in beiden Räumen die Holzoptik. Während an der Mensa noch fleißig gebaut wird, nahmen am Montag die Erstklässler ihren neuen Klassenraum in Beschlag. Erste Amtshandlung: der gemeinsame Coronatest. Nach 15 Minuten stand fest, alle Schüler sind negativ. Durchweg positiv war das Echo auf den neuen Klassenraum.

Lernatmosphäre in Holz und mit digitaler Technik

„Toll, dass hier alles aus Holz ist und nicht aus Stein, das ist viel gemütlicher“, sagt Levy. Yannis ist begeistert von der Größe und dass der Raum so hoch ist. Zum Dach gibt es keine Zwischendecke und man kann bis in den Giebel schauen. Das riesige Fenster zur Straßenseite ist ein weiteres Highlight. Auch das Smartboard, ein riesiger Bildschirm der anstelle einer Tafel installiert ist, begeistert die Schüler. Sogar Filme kann man darauf schauen. „Nur die Tische und Stühle haben wir aus unserem Klassenzimmer mitgebracht“, sagt Flynn.

„Hier ist es nicht so laut wie in unserem alten Raum“, sagt Marie. Durch die Konstruktion hallt es deutlich weniger. „Der Anbau war dringend nötig“, sagt Schulleiterin Sabine Simon. „Unser kleinstes Klassenzimmer war 52 Quadratmeter groß, da war mit bis zu 28 Schülern in einer Klasse moderner Unterricht nicht möglich.“ Der neue Raum sei mit knapp 76 Quadratmetern echt klasse. Viele Neuerungen sieht man gar nicht. So sorgen dynamische Deckenlampen, die das Außenlicht messen, dafür, dass die Helligkeit in der Klasse stets gleich bleibt. Im Giebel sind CO2-Fühler eingebaut, die automatisch die Fenster öffnen, bevor ein kritischer Wert erreicht wird.

Die Mensa soll ein Mehrzweckraum auch für private Feiern werden

„Der ehemalige Klassenraum wird jetzt zum Gruppenraum umgebaut und in einem Teil entstehen neue Sanitärräume“, sagt Simon. Damit sei man sehr gut für die Zukunft aufgestellt. „Ich bin froh, dass sich die zuerst angedachte Containerlösung nicht durchgesetzt hat.“ Hinter der Schule ist die auch neue Mensa fast fertig. „Die Fliesenarbeiten sind in den letzten Zügen und im Juni wird die Küche erwartet“, sagt Bürgermeister Klaus Langer (Grüne).

Neben Schule und Kita soll der Raum künftig auch der Gemeinde und Bürgern für private Veranstaltungen und Feiern offenstehen. „In den Sommerferien soll dann auch der Außenbereich fertig gestaltet werden“, sagt Langer. Insgesamt investiere die Gemeinde in das Vorhaben 1,1 Millionen Euro. Ursprünglich sei er Verfechter der Containerbauweise gewesen, verrät der Bürgermeister. Heute sei er froh, dass die Mehrheit in der Gemeindevertretung ihn von dieser Idee abgebracht habe. Die Investition in die Schule habe sich gelohnt.